Следственный комитет решил возбудить дело против крупного застройщика

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении застройщика «А101»
Евгений Биятов/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против крупного российского застройщика «А101». Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Речь идет о нарушении прав дольщиков при строительстве ЖК в городе Всеволожске Ленинградской области. Девелопер через застройщика «М11» строит в этом городе квартал «А101 Всеволожск».

«Ранее граждане приобрели квартиры в строящихся домах, однако срок их ввода в эксплуатацию, установленный на сентябрь текущего года, неоднократно переносился. Дольщики вынуждены проживать в арендованном жилье, что для них финансово затруднительно», - говорится в сообщении.

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Недавно соцсети сообщали, что в одной из квартир ЖК «Скандинавия» (застройщик А101) были зафиксированы многочисленные недочеты ремонта — от неровной укладки плитки до нарушений при установке инженерных элементов.

Ранее в России появилась новая категория обманутых дольщиков.

