«Никаких предпосылок нет»: в Госдуме опровергли повышение пенсионного возраста

Никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста в России нет. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя данные, изложенные в статье «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему» и опубликованной в Вестнике Института Российской академии наук.

В РАН предупредили, что россиянам стоит морально готовиться к новому витку повышения пенсионного возраста. Причина в ускоряющемся старении населения и все более тяжелой нагрузке на бюджет. По расчетам Института экономики РАН, в ближайшие два десятилетия так называемый коэффициент демографической нагрузки пожилыми увеличится в России примерно с 37 до 51% — то есть на 100 граждан трудоспособного возраста будет приходиться уже около половины пенсионеров. Этот показатель характеризует соотношение числа людей на пенсии и работающих. К 2045 году он, по оценкам исследователей, вернется на уровень 2018 года, когда и было принято решение поднять пенсионный возраст. Бессараб не согласилась с выводами, изложенными в статье.

«Любые инсинуации на эту тему воспринимаются в российском обществе достаточно неоднозначно. И выступать с такими, скажем так, малонаучными предсказаниями необходимо очень взвешенно. Не хотелось бы, чтобы Российскую академию наук, которую в российском обществе воспринимают как высший оплот научной мысли, могли сравнивать, скажем, с британскими учеными, которые периодически просто вбрасывают для обсуждения общественности горячие мысли. На мой взгляд, безусловно, все население, не только нашей страны, но и мира, движется к старению», — отметила Бессараб.

По ее словам, люди, действительно, стали жить лучше и дольше, в том числе с помощью новых медицинских технологий, но детей стало рождаться меньше.

По словам депутата, неоднозначные и однобокие выводы можно делать, только если не учитывать производительность труда, модернизацию орудий, инструментов труда в России. Бессараб отметила, что, например, крепостная крестьянская Россия для обработки одного надела десятины земли использовала сразу целую семью крестьян.

«Но мы же понимаем, что технологии ушли существенно вперед. Вот если бы в той крестьянской России оценивали, а что будет через 100 лет, если крестьянская семья не будет уже состоять из 11 детей, то, наверное, пришли бы к однозначному выводу, такому же, как в РАН. В 2045 году уровень роботизации производства будет значительно выше. И поэтому считать только по количеству работающих и на этой основе делать какие-то малопонятные выводы, на мой взгляд, недостойно научного труда», — заключила парламентарий.

