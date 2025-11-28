На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ингосстрах» застраховал риски запуска «Союз МС-28» и «Союз-1-2а»

«Ингосстрах» совместно с другими страховщиками застраховал риск полной гибели транспортного корабля «Союз МС-28» с момента запуска до открытия переходного люка стыковочного агрегата корабля с Международной космической станцией (МСК), сообщает пресс-служба компании.

Корабль «Союз МС-28» стартовал с космодрома «Байконур» 27 ноября.

В компании отметили, что крупнейшей выплатой за историю российского страхования на данный момент остается компенсация «Ингосстраха» в размере 7,5 млрд рублей в связи с гибелью космического аппарата «Экспресс-АМ4» в 2014 году.

Также «Ингосстрах» застраховал риски запуска ракеты-носителя «Союз-2-1а», которая отправится в космос с нанесенными на корпус картинами онкобольных детей. Проект реализуется в рамках благотворительной программы «Ракета Мечты» фонда «Юнити», где «Ингосстрах» выступил в качестве партнера.

«Для нас большая честь выступить партнером такого значимого проекта, который дарит надежду и вселяет уверенность в собственные силы. «Ингосстраху» важно поддерживать благотворительные инициативы, так как это соответствует нашим ценностям – обеспечивать уверенность и быть опорой для тех, кому это так нужно», — рассказал первый заместитель генерального директора компании «Ингосстрах» Алексей Галахов.

Он выразил уверенность, что яркие и глубокие эмоции внесут значительный вклад в выздоровление ребят.

