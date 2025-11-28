В Госдуму внесут законопроект о прогрессивной шкале материнского капитала

Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект о введении прогрессивной шкалы материнского капитала. Документ будет внесен в Госдуму в пятницу, он имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, предлагается с 1 января 2026 года установить размер маткапитала на уровне 933 234 рублей при рождении или усыновлении второго ребенка и 1 399 851 рубля — для третьего и последующих детей.

Авторы инициативы также предлагают сделать меры поддержки семей бессрочными и выплачивать маткапитал при рождении третьего ребенка вне зависимости от того, использовала ли семья ранее право на дополнительные меры господдержки или нет.

Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что программа материнского капитала остается наиболее эффективным инструментом демографической политики.

По его словам, сейчас действующая концепция маткапитала не способствует поощрению многодетности: самая большая выплата предусмотрена на первого ребенка, тогда как сумма при рождении второго значительно меньше, а федеральных выплат на третьего вообще нет — их вводят регионы по собственному усмотрению.

«Мы предлагаем иной подход, когда с каждым последующим ребенком сумма маткапитала увеличивается», — сказал Миронов.

16 ноября в Общественной палате призвали сохранить маткапитал на первого ребенка, но увеличить на второго. Глава комиссии по демографии Сергей Рыбальченко уточнил, что при реформе маткапитала, если убрать выплаты за первого новорожденного или изменить сроки субсидирования по возрасту, то все средства социальной поддержки осядут в регионах со статистически большей ранней рождаемостью.

Ранее в России предложили ввести выплату за вступление в брак и штраф за развод.