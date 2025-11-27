Россияне не поддержали идею ЦБ об ограничении скидок на маркетплейсах

Более половины (53%) опрошенных россиян не хотят, чтобы государство вмешивалось в регулирование скидок на маркетплейсах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Полностью против инициативы Центробанка высказался 41% респондентов, а 12% выбрали вариант ответа «скорее против».

При этом 24,3% считают, что нужно регулировать только фейковые скидки, не трогая реальные. Поддерживают предложение ЦБ 6,2%, 2,7% — скорее поддерживают. 4,8% нейтрально относятся к инициативе. 6,8% участников опроса уверены, что подобные меры ударят по малому бизнесу, который торгует на маркетплейсах. 1,6% затруднились ответить, а 1% предложил собственные идеи: «не вмешиваться в процесс вовсе», «заняться сначала ценами в обычных магазинах» или же «умерить аппетиты банков».

На вопрос: «что случится, если скидки действительно ограничат?» 41,5% опрошенных ответили, что цены однозначно вырастут. Еще 17,6% уверены, что покупателям станет сложнее экономить, а 14,6% считают, что люди просто будут покупать меньше. При этом 13,2% уверены, что маркетплейсы в ответ придумают обходные схемы. Лишь 6,8% ожидают, что ничего по сути не изменится, а 2,5% верят, что регуляции сделают конкуренцию более честной. О том, что люди вернутся в обычные магазины, заявили лишь 1,8% респондентов, а затруднились предсказать последствия 2%.

При выборе лучшего варианта развития событий голоса респондентов распределились таким образом: 20,8% высказались за повышение прозрачности, но без введения прямых ограничений. Чуть меньше (20,1%) считают, что лучше оставить все как есть. Среди прочих мнений была идея о том, что маркетплейсы должны сами навести порядок среди продавцов (так считают 17,6%), а за введение штрафов за фейковые акции выступили 15%.

Советуют проверять историю цены на рынке 9,7% опрошенных, а ужесточить регулирование хотят 6%. При этом полный запрет искусственных скидок поддержали 7,5%. Одновременно 2,4% не смогли определиться по этому вопросу, а 1% предложил свои варианты. Среди них — идеи «сделать цену одинаковой при оплате с любых карт», «следить за тем, чтобы не возникал монополизм» и «поддерживать здоровую конкуренцию и внедрить долгосрочный мониторинг цен».

В опросе приняли участие 12 тыс. россиян, он подразумевал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

В ноябре 2025 года ЦБ после жалоб крупных банков предложил Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать на своих площадках продукты дочерних банков и менять цену товара в зависимости от способа оплаты — то есть давать спецскидки при оплате «своей» картой. Аргумент регулятора сводился к тому, что такие программы лояльности дают маркетплейсам и их банкам заведомо неконкурентное преимущество и искажают рынок финуслуг и торговли, поэтому ФАС предлагается сделать дополнительным контролером в этом вопросе.

Минэкономразвития сейчас держит паузу: письмо ЦБ официально на рассмотрении, в ведомстве подчеркивают, что любые ограничения скидок и программ лояльности надо оценивать комплексно в рамках уже принятого закона о платформенной экономике, который и так позволяет правительству задавать правила игры по ценам на маркетплейсах.

Ранее в Госдуме обратились к Набиуллиной из-за возможной отмены скидок на маркетплейсах.