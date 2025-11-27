Экипажу МКС «раздали дзен»

Космонавты на МКС с космодрома Байконур взяли с собой холодный чай. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Напитки Вместе»,которая выпускает чай Zeno.

‎Пилотируемый космический корабль с фирменным брендингом Zeno и продуктом на борту успешно отправился в космос.

‎

‎На орбиту космический корабль «Союз МС-28» с холодным чаем на борту выводил экипаж экспедиции «МКС-74».

‎В ее состав вошли: Сергей Кудь-Сверчков, командир (Роскосмос), Сергей Микаев, бортинженер (Роскосмос), Кристофер Ли Уильямс, бортинженер (NASA).

‎«Мы всегда ставим перед собой амбициозные цели, и запуск Zeno — смелая кампания, меняющая привычные стандарты рынка. Zeno стал первым брендом на рынке товаров повседневного спроса, который не только разместил свой брендинг на ракете, но и отправил продукт на МКС. Это новаторское решение, которое поднимает планку для всей индустрии», — отметил бренд-директор компании «Напитки Вместе» Максим Попов.

‎

‎В компании назвали свой проект символом «раздачи дзена» из космоса: «от экипажа МКС до миллионов жителей планеты Земля».

Ранее сообщалось, что российская ракета отправилась к МКС с международным экипажем.