На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экипажу МКС «раздали дзен»

‎Космонавты отправились на МКС с холодным чаем
true
true
true
close
Роскосмос

Космонавты на МКС с космодрома Байконур взяли с собой холодный чай. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Напитки Вместе»,которая выпускает чай Zeno.

‎Пилотируемый космический корабль с фирменным брендингом Zeno и продуктом на борту успешно отправился в космос.

‎На орбиту космический корабль «Союз МС-28» с холодным чаем на борту выводил экипаж экспедиции «МКС-74».

‎В ее состав вошли: Сергей Кудь-Сверчков, командир (Роскосмос), Сергей Микаев, бортинженер (Роскосмос), Кристофер Ли Уильямс, бортинженер (NASA).

‎«Мы всегда ставим перед собой амбициозные цели, и запуск Zeno — смелая кампания, меняющая привычные стандарты рынка. Zeno стал первым брендом на рынке товаров повседневного спроса, который не только разместил свой брендинг на ракете, но и отправил продукт на МКС. Это новаторское решение, которое поднимает планку для всей индустрии», — отметил бренд-директор компании «Напитки Вместе» Максим Попов.

‎В компании назвали свой проект символом «раздачи дзена» из космоса: «от экипажа МКС до миллионов жителей планеты Земля».

Ранее сообщалось, что российская ракета отправилась к МКС с международным экипажем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами