GigaChat стал первым ИИ на МКС в истории российской космонавтики

GigaChat поможет космонавтам на МКС вести дневники и готовить отчеты
Сбер

На борту Международной космической станции (МКС) 27 ноября стартовал первый в истории российской космонавтики эксперимент по интеграции искусственного интеллекта в работу экипажа. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Нейросеть GigaChat доставлена на орбиту в составе груза космического корабля «Союз МС-28» вместе с международным экипажем: космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом Кристофером Уилльямсом.

Космонавты будут использовать специальный программный комплекс на базе GigaChat для ведения служебных и личных дневников. Ранее записи велись в формате голосовых и текстовых заметок, которые затем расшифровывались на Земле. Это требовало значительных временных затрат и отвлечения специалистов на рутинные задачи. Теперь ИИ-система автоматически преобразует речь в текст и предоставляет инструменты для его структурирования.

«Запуск GigaChat на МКС –– это начало большого пути по интеграции искусственного интеллекта в работу в космосе. Совместный эксперимент Сбера и «Роскосмоса» –– первый в истории космонавтики, и мы с нетерпением ждем его результатов. Космос — это всегда лучшая проверка надежности технологий. С новым инструментом российские космонавты смогут выполнять работу эффективнее, экономя главный ресурс — время», — отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов назвал событие стартом совместной работы по созданию ИИ-платформы для космической деятельности.

«Использование инструментов искусственного интеллекта на орбите позволит повысить точность снимков дистанционного зондирования Земли, управлять спутниковой группировкой и проводить научные эксперименты. Кроме того, в планах — создание автономного ассистента космонавта на базе GigaChat для помощи в длительных миссиях и в сложных условиях невесомости и радиации. Это позволит разгрузить экипаж и повысить эффективность его работы», — сказал он.

Разработка велась Сбером и группой компаний ЦРТ при участии Центра подготовки космонавтов и экипажа МКС-74. Технически решение включает сервер для обработки запросов и планшет с удобным интерфейсом.

