Группа компаний «Базис» проведет в декабре IPO на Московской бирже

Группа компаний «Базис» объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с последующим листингом на Московской бирже. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам — российским технологическим холдингам, специализирующимся на ИТ-секторе. При этом предполагается, что после размещения миноритарии сохранят участие в капитале группы.

Отмечается, что размер предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед стартом букбилдинга, который запланирован на декабрь 2025 года. Как контролирующий акционер РТК-ЦОД намерен сохранить за собой контрольный пакет и продолжить участие в развитии бизнеса, укрепляя позиции «Базиса» на рынке программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой.

Также в рамках подготовки к IPO утверждена программа долгосрочной мотивации (ПДМ): 5% акций уже переданы оператору ПДМ для распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента.

Гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов отметил, что за последние годы компания укрепила свою продуктовую экосистему и партнерства с крупнейшими корпоративными и государственными заказчиками.

«Это позволило нам занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. Мы гордимся тем, что наши решения стали стандартом для обеспечения технологического суверенитета, помогая клиентам реализовывать стратегии цифровой трансформации и импортозамещения с помощью внедрения нашего ПО на уровне мировых аналогов», — сказал он.

Мартиросов подчеркнул, что «Базис» демонстрирует устойчивый рост, опережающий отраслевые показатели, и делает ставку на инновации, диверсификацию доходов и экосистемный подход.

«IPO на Московской бирже станет важным шагом в нашем развитии, предоставив рыночную оценку бизнеса и открыв новые возможности для привлечения талантов через мотивационные программы, а также для ускорения стратегических инициатив. Это поможет нам масштабировать бизнес и реализовать амбициозные планы роста, создавая дополнительную ценность для акционеров», — заключил он