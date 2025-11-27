Китайские компании увеличат инвестиции в продвижение в России

Порядка 85% китайских компаний намерены продолжать развитие на российском рынке в ближайшие 1-2 года, видя в нем перспективы долгосрочного роста. Об этом на основании собственного исследования сообщил аналитический центр Российской индустрии рекламы (АЦ РИР).

Отмечается, что ключевым условием успеха респонденты назвали продвижение — 81% уверены в необходимости существенных вложений в маркетинг и рекламу, что делает данное направление наиболее приоритетным для инвестиций.

Свои планы по развитию в России участники опроса в первую очередь связали с увеличением объемов продаж (60%), расширением ассортимента продукции (40%) и развитием дистрибьюторской сети (36%).

Значительная часть респондентов (72%) также сообщили о намерении выводить на российский рынок новые продукты или услуги, созданные специально для РФ. Каждая четвертая компания (25%) готовит к запуску три и более новинки, а около половины (47%) — от одной до двух.

Кроме того, в ближайшие два года 70% китайских компаний планируют увеличить рекламные бюджеты на российском рынке, причем каждая четвертая намерена сделать это значительно. Среди каналов продвижения наиболее популярной и перспективной респонденты назвали онлайн-рекламу: ее используют 74% компаний.

Далее следует PR и Event (52%), а также контент-маркетинг (44%). Среди конкретных инструментов лидируют таргетированная реклама в соцсетях, контекстная реклама в поисковых системах и продвижение на маркетплейсах.

Наибольший потенциал для инноваций в России китайские компании видят в цифровизации бизнес-процессов и автоматизации производства (49%), разработке ИИ и анализе данных (43%), а также в развитии решений для e-commerce и онлайн-торговли (38%).

«Результаты исследования показывают: китайские компании не просто остаются на российском рынке, а активно наращивают инвестиции в продвижение. Это крайне важный сигнал для экономики — в период нестабильности бизнес в первую очередь сокращает расходы на рекламу, их рост говорит о серьезных долгосрочных планах и уверенности в зрелости российского рынка», — отметил глава АЦ РИР Николай Васильев.

По мнению респондентов, ключевыми стимулами развития бизнеса станут улучшение логистики между двумя странами, снижение административных и таможенных барьеров, а также рост доверия и узнаваемости китайских брендов среди российских потребителей.