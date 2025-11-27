На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВТБ отметили эффективность сервиса самозапрета на кредиты

ВТБ: самозапрет на кредиты помогает сохранять 300 млн рублей в месяц
Depositphotos

Механизм самозапрета на потребительские кредиты ежемесячно помогает клиентам сохранять около 300 млн рублей, блокируя нежелательные займы и снижая риски мошенничества. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Отмечается, что сервис, действующий с 1 марта 2025 года, позволяет россиянам дистанционно ограничить выдачу новых потребкредитов через портал Госуслуги или МФЦ. Запрет не касается ипотеки, автокредитов и образовательных займов. Информация об ограничении фиксируется в кредитной истории и действует до отмены самим заемщиком.

По данным банка, на начало декабря услугой воспользовались около 5% обратившихся за кредитами. Прогнозируется, что в 2026 году этот показатель останется на прежнем уровне.

«Современные механизмы защиты клиентов становятся все более продуманными и эффективными. Они помогают не только обезопасить деньги от мошеннических схем, но и предотвратить необдуманные и спонтанные решения. Интерес к самозапретам отражает повышение финансовой грамотности и ответственности населения и позволяет снижать риски, блокируя потенциально опасные займы уже на этапе рассмотрения заявок», — сказал Охорзин.

Напомним, в сентябре ВТБ запустил собственный расширенный сервис самоограничений. Через него клиенты могут запретить не только потребкредиты, но и автокредиты наличными, а также досрочное снятие вкладов. Для отмены ограничений требуется личное посещение офиса.

Дополнительно с 1 сентября действует «период охлаждения»: при оформлении кредитов от 50 до 200 тыс. рублей выдача средств откладывается минимум на 4 часа, свыше 200 тыс. — на 48 часов. За это время клиент может отказаться от займа. По данным банка, доля таких отказов не превышает 3%, причем чаще они происходят при онлайн-оформлении и по крупным суммам.

Кроме того, с 2017 года через Росреестр и Госуслуги можно запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия — мера особенно актуальна для пожилых граждан и тех, кто находится вдали от дома.

