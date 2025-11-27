Стало известно, сколько россиян скрывают свои ошибки на работе

Повторяющиеся ошибки в работе отмечают 71% опрошенных россиян. Около 50% предпочитают скрывать свои ошибки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и системой управления рабочими процессами Kaiten (есть у «Газеты.Ru»).

58% респондентов сталкивались с ситуациями, когда за недочетами следили руководители. 56% вспомнили случаи, когда контролировали себя сами, а 54% — когда об ошибках сообщали коллеги. Только 10% отметили, что их компании используют автоматизированные системы, а у 3% недочеты отслеживает ИИ. При этом каждый четвертый сотрудник наблюдает повторяющиеся ошибки на работе регулярно — собственные или коллег, а еще половина — время от времени. Лишь 4% сказали, что такие ситуации у них не возникают.

При этом честно говорить о промахах могут не все. Почти половина опрошенных — 44% — открыто признаются в ошибках, но для 38% решение зависит от реакции руководителя. 13% респондентов предпочитают промолчать.

Когда ошибка уже замечена, то формат ее обсуждения тоже отличается. 44% сотрудников говорят, что в их компаниях ситуации разбирают спокойно, ищут причину и вместе думают над решением. У трети реакция на неточности меняется от случая к случаю, а каждый пятый отмечает, что подобные разговоры проходят в напряженной обстановке и часто сводятся к поиску виноватого.

Когда сотрудники сами замечают ошибку, то 82% чаще всего стараются решить ее самостоятельно, 42% сразу обращаются к руководителю, а 36% советуются с коллегами. Еще 10% предпочитают не афишировать неточности, а 7% ждут, заметит ли кто-то другой.

По мнению сотрудников, обсуждать ошибки в компаниях мешают несколько факторов. Так, 61% считают, что руководители сами не готовы признавать собственные промахи, 52% боятся наказаний, 37% говорят о нехватке времени, а 34% — о страхе выглядеть непрофессионально в глазах коллег или начальства.

В опросе приняли участие более 3,2 тыс. россиян. Он подразумевал возможность дать несколько ответов на вопрос.

Ранее психолог предупредила об опасности перфекционизма и повышенной требовательности к себе.