В России объяснили падение курса евро

Курс евро 24 ноября опускался ниже 90 рублей из-за приближения налогового периода в России и активизации переговорного процесса по Украине, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Рубль теснит валюты по причине приближения налогового периода и общего повышения спроса на рублевые активы в связи с возобновлением переговорной активности по Украине. Скорее всего, евро ниже 90 рублей — это импульс, связанный с выходом на рынок крупного продавца зарубежных валют. Сейчас мы видим, что курс евро на межбанке снова у 91 рубля. На этой неделе в связи с фискальными платежами не исключены новые походы евро под круглую отметку, но вряд ли курс окажется ниже 88 рублей», — отметил Бахтин.

По его словам, дальнейшая динамика курса евро будет зависеть от новостей. По прогнозу Бахтина, если геополитический трек будет развиваться в благоприятном ключе, рубль может повременить с ослаблением, и курс европейской валюты может задержаться у 90 рублей. А в последние три-четыре недели декабря включится рост предновогодних трат бюджетов всех уровней, компаний и домохозяйств, что подстегнет спрос на импорт и инвалюту, а на выручке экспортеров уже может сказываться давление санкций США, предупредил инвестстратег. К концу года курс евро составит 95 рублей, допустил Бахтин.

24 ноября курс евро в моменте опускался до 89,7 рубля впервые с 10 июля.

