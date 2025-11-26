Россиянам посоветовали найти «скрытые утечки» из своего бюджета

Россияне могут сэкономить на подписках, сотовой связи, страховках, покупках и коммуналке, сказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина. По ее словам, часто денег не хватает именно из-за скрытых утечек бюджета — например, неиспользуемых подписок или премиальных услуг в банке, которые не нужны.

«Денег не хватает. Такую фразу можно услышать довольно часто. Виноватыми в этом, как правило, оказываются растущие цены и маленький доход. Но часто обратить внимание нужно на регулярные расходы, которые тихо и незаметно съедают значительную часть бюджета. Речь здесь не об обязательных расходах — аренда, ипотека, коммуналка, базовые продукты или транспорт. В первую очередь это невидимые микроплатежи: автопродления подписок, импульсивные покупки. Проведите аудит — выпишите все свои регулярные списания (музыка, кино, облачные хранилища, программы). Отключите все, чем не пользуетесь активно последние три месяца», — отметила Иваткина.

По ее словам, сотовая связь — еще одна регулярная статья расходов. Эксперт призвала проанализировать, сколько вы на самом деле тратите минут, гигабайт и смс. Часто мы годами платим за тариф, который нам не подходит. Позвоните оператору и попросите подобрать более выгодный вариант или рассмотрите предложения конкурентов, рекомендовала Иваткина.

На оплате страховок или финуслуг тоже можно сэкономить, добавила эксперт. По ее словам, люди редко пересматривают условия страховки для автомобиля или квартиры, просто продлевая ее из года в год.

«Потратьте час на поиск альтернативных предложений. То же самое с банковским обслуживанием. Многие платят за премиальный пакет, которым не пользуются. Перейдите на бесплатный или более дешевый тариф», — посоветовала Иваткина.

По ее словам, составление списка покупок и его строгое соблюдение в магазине сокращает спонтанные покупки на 20–30%. При этом приготовление больших порций на несколько дней экономит время, деньги и электроэнергию, уточнила эксперт. Она уверена, что можно, например, сразу сделать 20 порций сырников, заморозить и по утрам размораживать для завтрака.

Иваткина заключила, что от коммунальных расходов никуда не уйти — это обязательная статья, но можно ее оптимизировать. Светодиодные лампы потребляют в 6–10 раз меньше энергии и служат годами, уточнила эксперт. По ее словам, то же самое со счетчиками воды и электроэнергии. Иваткина добавила, что также не лишним будет выдергивать зарядные устройства и устройства из розеток, использовать стиральную машину при полной загрузке и на эко-режиме, при покупке выбирать энергосберегающую технику — да, посудомойка А+++ будет стоить дороже, но она окупится за годы эксплуатации.

