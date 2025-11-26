На Дальнем Востоке открыт первый мультитемпературный логистический центр

В селе Ракитное Хабаровского края открыт первый распределительный центр «Пятерочки», он будет снабжать более 650 магазинов сети Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области, а в перспективе — и других дальневосточных субъектов, сообщила пресс-служба компании Х5.

Подчеркивается, что это первый мультитемпературный логистический центр на Дальнем Востоке. На его территории размещены цеха газации фруктов и частичной переработки вторичного сырья, а также площадка логистического сервиса.

В Х5 сообщили, что ежедневная пропускная способность центра составляет 280 тыс. коробов и 45 тыс. палето-мест. Ежемесячно комплекс способен обрабатывать 75 тыс. тонн продукции.

«В первую очередь центр будет способствовать развитию торговли в федеральном округе и повышению продовольственной безопасности. Кроме того, наличие собственной инфраструктуры и автопарка позволят обеспечить независимость от логистических возможностей производителей и постоянное наличие охлажденной продукции и товаров с короткими сроками годности в магазинах даже в отдаленных городах», — отметил управляющий директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.

Глава группы компаний «Да! Девелопмент» Денис Грось добавил, что центр обладает несколькими уникальными камерами газации бананов, которые позволяют соблюдать полный технологический цикл дозревания фруктов.

Он также подчеркнул, что проект реализован на площадке ТОР «Ракитное», что способствует формированию новых логистических цепочек между регионами Дальнего Востока и откроет дополнительные межрегиональные возможности для малого и среднего бизнеса.