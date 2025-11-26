В Сбере сообщили о стабилизации рынка жилья в России

За 10 месяцев 2025 года застройщики сократили запуск новых проектов, что говорит о стабилизации рынка жилищного строительства. Об этом на Domclick Digital Forum рассказал зампред правления Сбера Анатолий Попов.

По его словам, такой подход способствует балансу на рынке. При этом портфель девелоперов жилья в Сбере продолжает расти — с начала года он увеличился примерно на 30%. На 1 ноября остаток срочных кредитов застройщикам составил 6,8 трлн рублей.

Попов напомнил, что реформа жилищного строительства, начатая в 2018 году с введением эскроу-счетов, значительно повысила устойчивость отрасли.

«Появление банков как медиаторов организации работы по проектному финансированию позволило сделать строительную отрасль более человекоцентричной и устойчивой к макроэкономическим штормам. Покупатель жилья больше не оказывается один на один со своими проблемами — исчезло такое понятие, как обманутые дольщики. Несмотря на высокую ключевую ставку отрасль продолжает работать: краны двигаются, этажи строятся — замерших строек нет», — сказал он.

Топ-менеджер отметил, что правильно выстроенная экосистема на рынке недвижимости обеспечивает удобство, скорость и снижение стоимости жилья.

«Почти две трети всех квадратных метров жилой недвижимости в России девелоперы строят вместе со Сбером. Это высокая экспертиза наших команд, это цифровые сервисы и высокая скорость — благодаря внедрению искусственного интеллекта, банк принимает решения по финансированию строительства жилой недвижимости максимум за 5 дней», — добавил он.

По его словам, процесс покупки квартиры за последние годы стал значительно технологичнее.

«Наша основная задача — обеспечить бесшовность, то есть максимально простой и удобный цифровой путь. Критически важно сделать так, чтобы все участники процесса были в одной цифровой цепочке. Еще 8–10 лет назад россияне закладывали наличные средства в ячейки и опасались, что с их деньгами что-нибудь случится. Сейчас все иначе», — отметил Попов.

В перспективе покупка жилья может быть полностью завершена в течение одного дня — от подбора объекта до регистрации права собственности. Ключевую роль в этом сыграет искусственный интеллект.

«Я считаю, что искусственный интеллект поможет всем — и банкам, и застройщикам, и классифайдам — дать клиенту услугу дешевле. ИИ добавит скорости и снизит себестоимость жилья», — заключил Попов.