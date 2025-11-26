На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере сообщили о стабилизации рынка жилья в России

Анатолий Попов: Сбер финансирует две трети жилой недвижимости в России
true
true
true
close
Сбер

За 10 месяцев 2025 года застройщики сократили запуск новых проектов, что говорит о стабилизации рынка жилищного строительства. Об этом на Domclick Digital Forum рассказал зампред правления Сбера Анатолий Попов.

По его словам, такой подход способствует балансу на рынке. При этом портфель девелоперов жилья в Сбере продолжает расти — с начала года он увеличился примерно на 30%. На 1 ноября остаток срочных кредитов застройщикам составил 6,8 трлн рублей.

Попов напомнил, что реформа жилищного строительства, начатая в 2018 году с введением эскроу-счетов, значительно повысила устойчивость отрасли.

«Появление банков как медиаторов организации работы по проектному финансированию позволило сделать строительную отрасль более человекоцентричной и устойчивой к макроэкономическим штормам. Покупатель жилья больше не оказывается один на один со своими проблемами — исчезло такое понятие, как обманутые дольщики. Несмотря на высокую ключевую ставку отрасль продолжает работать: краны двигаются, этажи строятся — замерших строек нет», — сказал он.

Топ-менеджер отметил, что правильно выстроенная экосистема на рынке недвижимости обеспечивает удобство, скорость и снижение стоимости жилья.

«Почти две трети всех квадратных метров жилой недвижимости в России девелоперы строят вместе со Сбером. Это высокая экспертиза наших команд, это цифровые сервисы и высокая скорость — благодаря внедрению искусственного интеллекта, банк принимает решения по финансированию строительства жилой недвижимости максимум за 5 дней», — добавил он.

По его словам, процесс покупки квартиры за последние годы стал значительно технологичнее.

«Наша основная задача — обеспечить бесшовность, то есть максимально простой и удобный цифровой путь. Критически важно сделать так, чтобы все участники процесса были в одной цифровой цепочке. Еще 8–10 лет назад россияне закладывали наличные средства в ячейки и опасались, что с их деньгами что-нибудь случится. Сейчас все иначе», — отметил Попов.

В перспективе покупка жилья может быть полностью завершена в течение одного дня — от подбора объекта до регистрации права собственности. Ключевую роль в этом сыграет искусственный интеллект.

«Я считаю, что искусственный интеллект поможет всем — и банкам, и застройщикам, и классифайдам — дать клиенту услугу дешевле. ИИ добавит скорости и снизит себестоимость жилья», — заключил Попов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами