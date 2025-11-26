На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам пообещали снижение цен на вторичные квартиры

Инвестор Виноградов: цены на вторичные квартиры снизятся на 2-5% в январе
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Цены на вторичные квартиры в России снизятся на 2-5% в январе 2026 года по сравнению с ноябрем и декабрем 2025-го, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«В январе 2026 года цены на вторичные квартиры в России сохранятся на уровне конца 2025 года или немного снизятся, что связано с сезонным спадом активности на рынке недвижимости после новогодних праздников и повышенной конкуренцией среди продавцов, стремящихся завершить сделки до начала нового года. Также на динамику цен будет влиять стабилизация ипотечных ставок и умеренный рост предложения, что в совокупности может привести к незначительному снижению цен на 2-5% по сравнению с ноябрем и декабрем 2025 года», — отметил Виноградов.

По его прогнозу, в 2026 году средняя цена на вторичную однушку в крупных городах России составит около 8-10 млн рублей, на двушку — 12-16 млн рублей, а на трешку — 15-20 млн рублей — в зависимости от района. Эти показатели основаны на текущих тенденциях роста цен, которые в среднем за 2025 год увеличились на 6-8%, а также на ожидаемом сохранении умеренного роста в 2026 году, пояснил Виноградов.

Ранее россияне назвали главные страхи при покупке вторичной квартиры.

