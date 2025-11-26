На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Инвестсоветник ЦБ спрогнозировала уровень ключевой ставки после 19 декабря

Инвестсоветник Кузнецова: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16,5% 19 декабря
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

ЦБ скорее всего сохранит ключевую ставку на уровне 19% 19 декабря, на итоговом заседании в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дала инвестиционный советник ЦБ и основатель «Международного онлайн-университета инвестиций» Юлия Кузнецова.

Она также не исключила снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (до 16%), если статистика последнего месяца по инфляции окажется очень убедительной.

«Главный аргумент в пользу смягчения — позитивная динамика по инфляции. Годовая инфляция в октябре замедлилась до 7,7–7,9%, а базовая опустилась до 6,9%. Недельные данные не показывают резких скачков цен. Даже при снижении номинальной ставки до 16%, реальная ставка остается в положительной зоне, что продолжает сдерживать кредитование и потребление. Но регулятор руководствуется не недельными колебаниями, а устойчивыми трендами. Существует ряд мощных факторов, которые удерживают ЦБ от преждевременного смягчения», — отметила Кузнецова.

По ее словам, первый фактор — «перегретый» рынок труда. Кузнецова уточнила, что дефицит кадров в России остается острым. Компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников, что разгоняет издержки бизнеса и, как следствие, конечные цены товаров и услуг, констатировала инвестсоветник.

Второй фактор — высокие инфляционные ожидания. Кузнецова сказала, что ожидания населения и бизнеса по росту цен почти в полтора раза превышают фактическую инфляцию (находятся на двузначных уровнях). Пока люди верят в рост цен, они продолжают активно тратить, не давая спросу остыть, уточнила эксперт.

Третий фактор — угроза налогового шока 2026 года, считает Кузнецова.

«Это ключевой риск. С 1 января 2026 года вступает в силу повышение НДС до 22% и меняется расчет утильсбора. ЦБ уже заложил эти факторы в прогноз (ожидая инфляцию 4-5% в 2026 году). Снижать ставку прямо перед фискальным ужесточением — рискованный шаг», — подчеркнула финансист.

Она заключила, что четвертый фактор — рост денежной массы: агрегат М2 растет на 13% год к году. Хотя темпы снизились по сравнению с прошлым, денежный навес все еще давит на цены, констатировала Кузнецова.

Она подытожила, что ЦБ ищет баланс между замедляющейся статистикой и будущими рисками. Для снижения ставки регулятору нужны «значимые свидетельства устойчивого замедления», а не временная коррекция, уверена инвестсоветник. Скорее всего, совет директоров ЦБ предпочтет зафиксировать ставку на уровне 16,5%, чтобы гарантировать сохранение дезинфляционного тренда перед сложным началом 2026 года, допустила Кузнецова.

Ранее Силуанов оценил работу Центробанка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами