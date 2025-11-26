Инвестсоветник ЦБ спрогнозировала уровень ключевой ставки после 19 декабря

ЦБ скорее всего сохранит ключевую ставку на уровне 19% 19 декабря, на итоговом заседании в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дала инвестиционный советник ЦБ и основатель «Международного онлайн-университета инвестиций» Юлия Кузнецова.

Она также не исключила снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (до 16%), если статистика последнего месяца по инфляции окажется очень убедительной.

«Главный аргумент в пользу смягчения — позитивная динамика по инфляции. Годовая инфляция в октябре замедлилась до 7,7–7,9%, а базовая опустилась до 6,9%. Недельные данные не показывают резких скачков цен. Даже при снижении номинальной ставки до 16%, реальная ставка остается в положительной зоне, что продолжает сдерживать кредитование и потребление. Но регулятор руководствуется не недельными колебаниями, а устойчивыми трендами. Существует ряд мощных факторов, которые удерживают ЦБ от преждевременного смягчения», — отметила Кузнецова.

По ее словам, первый фактор — «перегретый» рынок труда. Кузнецова уточнила, что дефицит кадров в России остается острым. Компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников, что разгоняет издержки бизнеса и, как следствие, конечные цены товаров и услуг, констатировала инвестсоветник.

Второй фактор — высокие инфляционные ожидания. Кузнецова сказала, что ожидания населения и бизнеса по росту цен почти в полтора раза превышают фактическую инфляцию (находятся на двузначных уровнях). Пока люди верят в рост цен, они продолжают активно тратить, не давая спросу остыть, уточнила эксперт.

Третий фактор — угроза налогового шока 2026 года, считает Кузнецова.

«Это ключевой риск. С 1 января 2026 года вступает в силу повышение НДС до 22% и меняется расчет утильсбора. ЦБ уже заложил эти факторы в прогноз (ожидая инфляцию 4-5% в 2026 году). Снижать ставку прямо перед фискальным ужесточением — рискованный шаг», — подчеркнула финансист.

Она заключила, что четвертый фактор — рост денежной массы: агрегат М2 растет на 13% год к году. Хотя темпы снизились по сравнению с прошлым, денежный навес все еще давит на цены, констатировала Кузнецова.

Она подытожила, что ЦБ ищет баланс между замедляющейся статистикой и будущими рисками. Для снижения ставки регулятору нужны «значимые свидетельства устойчивого замедления», а не временная коррекция, уверена инвестсоветник. Скорее всего, совет директоров ЦБ предпочтет зафиксировать ставку на уровне 16,5%, чтобы гарантировать сохранение дезинфляционного тренда перед сложным началом 2026 года, допустила Кузнецова.

