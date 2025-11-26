Россияне хотят введения льготной ипотеки на «вторичку»

Более половины опрошенных россиян (54,2%) поддержали введение семейной ипотеки на вторичном рынке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Полностью «за» выступили 40,9%, скорее ее поддерживают – 13,3%. За ужесточение контроля выступили 15,1%. Нейтральное отношение к такой идее выразили 16%. Скорее против высказались 2,7% и 2,7% сказали свое категорическое нет. На неопределившихся респондентов пришлось 6,3% ответов.

Если семейная ипотека на вторичку станет массовой, то 9,7% решили, что сразу начнут искать подходящее жилье. Еще 16,9% всерьез задумаются рассмотреть такой вариант. Однако 11,6% сомневаются, что этот факт как-то повлияет на их решение.

Тех, кто все равно предпочтет покупку новостройки, оказалось 9,6%, а об отсутствии каких-либо планов на покупку заявили 17,3%. При этом процентная ставка по ипотеке будет иметь критическое значение для 14%, а 18,1% пока так и не смогли дать сколь-нибудь определенного ответа.

В опросе приняли участие 3,1 тыс. россиян.

Ранее депутат предложил ввести ответственность риелторов из-за «бабушкиных схем» с жильем.