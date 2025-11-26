Российские айтишники накручивают себе опыт работы

Все (99%) опрошенных российских IT-компаний заявили, что соискатели «накручивают» себе опыт. 64% сталкиваются с этим регулярно, говорится в совместном исследовании компании «Киберпротект», Хабр Карьеры, HR-Клуба АПКИТ (есть у «Газеты.Ru»).

Если раньше «накрутка» опыта считалась точечной практикой, то сегодня она приобрела системный характер на ИТ-рынке труда: 35% сталкиваются с завышением опыта среди кандидатов несколько раз в неделю, а еще 31% — ежемесячно. Особенно остро проблема проявляется в сфере разработки и телекоммуникаций — где конкуренция за вакансии наиболее высока, а требования растут быстрее, чем возможности рынка.

Исследование показало, что чаще всего кандидаты приписывают себе несоответствующие действительности достижения и компетенции (81%) или преувеличивают стаж работы (77%). Еще 68% респондентов отмечают случаи, когда соискатели указывают в резюме компании, в которых фактически не работали, а 48% сообщают о полностью вымышленных резюме. Нередко кандидаты указывают проекты, которые уже закрыты, или иностранные компании, с которыми сложно связаться. Еще одной распространенной формой маскировки несуществующего опыта стал фриланс — проверить его достоверность работодателю зачастую особенно трудно.

«Накрутку» чаще всего удается выявить на первых этапах отбора: 23% замечают расхождения уже при анализе резюме, 25% — во время переговоров с кандидатом, а 29% — на первом интервью. На последующих этапах собеседований несоответствия в заявленном опыте выявляют 9% опрошенных, перед оформлением сотрудника — 12% и лишь 2% работодателей обнаруживают проблему уже в ходе испытательного срока.

Ключевые признаки фальсификации, которые отметили опрошенные, — несоответствие деталей при уточняющих вопросах (27%), неуверенные ответы на технические темы (23%) и расхождения информации в резюме с открытыми источниками, такими как GitHub или LinkedIn (16%).

Исследование показало, что проблема становится все более технологичной. 27% работодателей знают о случаях, когда кандидаты используют нейросети для прохождения интервью, еще 24% — о «наставниках», которые помогают соискателю в реальном времени отвечать на вопросы, 19% — о базах вопросов и записей интервью, доступных в интернете, 13% — о приложениях, генерирующих ответы во время видеособеседования.

65% опрошенных считают «накрутку» опыта недопустимой, но 35% готовы закрыть на нее глаза, если кандидат действительно справляется с поставленными задачами. Для трети респондентов подобное поведение уже стало «формой адаптации» к жестким требованиям рынка, где ожидания работодателей часто превышают реальные возможности кандидатов.

В опросе приняли участие 1 тыс. компаний.

