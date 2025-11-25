Пенсионеров могут засудить за аферы с жильем

Адвокат Александр Бенхин предсказал, что в ближайшее время появится множество исков к пенсионерам за мошеннические схемы с перепродажей жилья. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению Бенхина, в отношении пожилых аферистов надо возбуждать уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.

«Под страхом реального тюремного срока эти бабушки будут давать заднюю и, соответственно, либо отдавать обратно квартиру обманутым россиянам, либо возмещать средства, полученные вот таким мошенническим путем», — заявил Бенхин.

По словам юриста, пострадавшие смогут добиться расследования, если им удастся собрать документы, подтверждающие передачу средств и доказать, что схема изначально была мошеннической. При этом Бенхин отметил, что подавать жалобы в гражданские суды в случае данных схем почти бесполезно.

«Деньги, полученные наличкой и дальше где-то благополучно спрятанные, отследить нельзя. Если будет подразумеваться именно уголовная ответственность, то это абсолютно другой расклад», — отметил он.

До этого в Москве женщина обратилась в полицию после того, как заключила сделку на покупку квартиры с пенсионером. Мужчина продал ей квартиру по скидке, а затем обратился в полицию и потребовал вернуть ему недвижимость, утверждая, что он стал жертвой мошенников.

Ранее пенсионер испугался уголовного дела и отдал аферистам 118 млн рублей накоплений.