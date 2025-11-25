На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер запустил бесплатную экспресс-оценку здоровья через камеру смартфона

Пользовтелей СберЗдоровья предупредят о рисках хронических заболеваний
true
true
true
close
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

Пользователи мобильного приложения СберЗдоровье (входит в «Индустрию здоровья Сбера») получили возможность бесплатно оценивать состояние своего здоровья с помощью камеры смартфона сообщает пресс-служба Сбера.

Новая функция реализована на базе медицинского ассистента GigaDoc и доступна всем клиентам приложения,

Отмечается, что экспресс-оценка занимает несколько секунд и позволяет определить 9 ключевых показателей: уровень стресса, усталости, вариабельность сердечного ритма, частоту пульса, артериальное давление, уровень глюкозы, риск нарушения ее обмена, холестерин и жесткость артериальной стенки.

По итогам анализа пользователь получает пуш-уведомление со ссылкой на персонализированную оценку рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа. Приложение предлагает рекомендации: записаться к врачу, пройти обследования или сдать анализы. Результаты сохраняются в личном кабинете и доступны в любое время.

«С помощью камеры смартфона теперь можно быстро и бесплатно оценить показатели здоровья – от уровня стресса до рисков по развитию диабета и артериальной гипертензии. Каждый человек всего за несколько секунд может получить объективную картину своего состояния. Это важный инструмент самоконтроля и вовлечения человека в заботу о здоровье, который помогает записаться к профильному врачу или на диагностику для выявления рисков на ранней стадии», — отметил директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов.

Технология основана на методе дистанционной фотоплетизмографии — оптическом анализе изменений объема крови в сосудах через просвечивание ткани. Почти любой современный смартфон способен провести такой анализ благодаря встроенной камере.

Решение использует нейросетевые модели, обученные на реальных медицинских данных, а также технологии GigaChat, прошедшие внутреннюю валидацию по экзаменам ведущих медицинских вузов страны, включая кардиологию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами