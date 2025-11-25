Сбер запустил бесплатную экспресс-оценку здоровья через камеру смартфона

Пользователи мобильного приложения СберЗдоровье (входит в «Индустрию здоровья Сбера») получили возможность бесплатно оценивать состояние своего здоровья с помощью камеры смартфона сообщает пресс-служба Сбера.

Новая функция реализована на базе медицинского ассистента GigaDoc и доступна всем клиентам приложения,

Отмечается, что экспресс-оценка занимает несколько секунд и позволяет определить 9 ключевых показателей: уровень стресса, усталости, вариабельность сердечного ритма, частоту пульса, артериальное давление, уровень глюкозы, риск нарушения ее обмена, холестерин и жесткость артериальной стенки.

По итогам анализа пользователь получает пуш-уведомление со ссылкой на персонализированную оценку рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа. Приложение предлагает рекомендации: записаться к врачу, пройти обследования или сдать анализы. Результаты сохраняются в личном кабинете и доступны в любое время.

«С помощью камеры смартфона теперь можно быстро и бесплатно оценить показатели здоровья – от уровня стресса до рисков по развитию диабета и артериальной гипертензии. Каждый человек всего за несколько секунд может получить объективную картину своего состояния. Это важный инструмент самоконтроля и вовлечения человека в заботу о здоровье, который помогает записаться к профильному врачу или на диагностику для выявления рисков на ранней стадии», — отметил директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов.

Технология основана на методе дистанционной фотоплетизмографии — оптическом анализе изменений объема крови в сосудах через просвечивание ткани. Почти любой современный смартфон способен провести такой анализ благодаря встроенной камере.

Решение использует нейросетевые модели, обученные на реальных медицинских данных, а также технологии GigaChat, прошедшие внутреннюю валидацию по экзаменам ведущих медицинских вузов страны, включая кардиологию.