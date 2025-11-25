Глава «Роснефти» спрогнозировал уровень импорта нефти в Китай

Сечин: к 2030 году импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки

К 2030 году, по прогнозам ведущих мировых аналитических агентств, импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки, рассказал ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

«По прогнозу МЭА, в соседней Индии спрос на нефть должен увеличиться на 2,5 млн баррелей в сутки в следующие десять лет», — сказал Сечин.

Он добавил, что сектор нефтехимии является одним из ключевых драйверов спроса на нефть.

«Китай стал крупнейшим в мире экспортером нефтехимической продукции. По оценке Оксфордского университета, нефтехимическая продукция обеспечит прирост потребления нефти в стране в размере более 1 млн баррелей в сутки к 2030 году», — подчеркнул Сечин.

