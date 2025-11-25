На РКЭБФ назвали экономический эффект Китая от поставок российской нефти

Сечин: Россия стала поставщиком нефти номер один для Китая

Экономический эффект для Китая от поставки российской нефти с 2022 года составляет около $20 млрд, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

Он отметил, что российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегический целей.

Сечин добавил, что за последние 10 лет Россия стала для Китая поставщиком нефти номер один.

«Доля поставок российской нефти в Китай составляет около 20%», — отметил глава «Роснефти».

Ранее Сечин заявил о способности России гарантировать энергобезопасность Евразии.