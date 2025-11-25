Глава «Роснефти» рассказал о недоинвестировании нефтяной отрасли

Сегодня мировая нефтяная отрасль страдает от недоинвестирования, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

«Особенно сильно сокращаются затраты на геологоразведку», — сказал он.

По словам Сечина, коэффициент органического возмещения запасов у западных нефтяных мейджоров по этой причине составляет около 40% за последние 5 лет.

«В то же время у компании «Роснефть» этот показатель стабильно превышает 100% благодаря обширной ресурсной базе и высокой эффективности геологоразведочных работ», — рассказал он.

Ранее Сечин назвал экономический эффект Китая от поставок российской нефти.