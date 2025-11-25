В Пекине начался российско-китайский энергетический бизнес-форум

В Пекине начал работу VII российско-китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ), в котором примут участие около 450 человек, сообщает пресс-служба «Роснефти».

На форум приехали политические деятели, ученые, аналитики, академики и представители более чем 100 российских и китайских компаний.

В рамках церемонии открытия форума ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин зачитал приветствие президента России Владимира Путина.

«Реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития наших государств. Россия занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля», — говорится в приветствии Путина.

Также Сечин в ходе своего доклада поблагодарил лидеров России и Китая за поддержку и личное внимание к вопросам развития двустороннего энергетического сотрудничества.

«Наш сегодняшний форум имеет для российско-китайских отношений особое значение: в этом году Россия и Китай сообща отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и капитуляцию Японии, поставившую точку во Второй мировой войне», — отметил Сечин.

Напомним, российско-китайский энергетический бизнес-форум проводится ежегодно с 2018 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.