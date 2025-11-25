На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пекине начался российско-китайский энергетический бизнес-форум

В Пекине стартовал VII российско-китайский энергетический бизнес-форум
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Пекине начал работу VII российско-китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ), в котором примут участие около 450 человек, сообщает пресс-служба «Роснефти».

На форум приехали политические деятели, ученые, аналитики, академики и представители более чем 100 российских и китайских компаний.

В рамках церемонии открытия форума ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин зачитал приветствие президента России Владимира Путина.

«Реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития наших государств. Россия занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля», — говорится в приветствии Путина.

Также Сечин в ходе своего доклада поблагодарил лидеров России и Китая за поддержку и личное внимание к вопросам развития двустороннего энергетического сотрудничества.

«Наш сегодняшний форум имеет для российско-китайских отношений особое значение: в этом году Россия и Китай сообща отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и капитуляцию Японии, поставившую точку во Второй мировой войне», — отметил Сечин.

Напомним, российско-китайский энергетический бизнес-форум проводится ежегодно с 2018 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами