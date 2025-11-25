Россиянам рассказали, как избежать перегруза в декабре

Декабрьский цейтнот на работе возникает потому, что россияне стараются завершить то, что откладывали ранее. Параллельно начинается подготовка отчетности — нужно собрать цифры, сверить данные, проверить все документы, сказала «Газете.Ru» HR-директор системы управления рабочими процессами Kaiten Алеся Шахова. Она рекомендовала россиянам планировать работу короткими отрезками в декабре.

«Свой вклад вносит и популярная установка, что все задачи обязательно нужно закончить до Нового года, даже если объективной необходимости в этом нет. Ощущение цейтнота возникает во многом из-за привычки считать декабрь «символическим финишем». На самом деле меняется только число в календаре. Большую часть задач можно спокойно продолжить в январе. Но сам факт приближения праздников создает ощущение, что сделать нужно больше, чем на самом деле требуется», — отметила Шахова.

Она добавила, что в декабре у сотрудников действительно бывают жесткие дедлайны, которые невозможно перенести.

Шахова предложила несколько практических шагов, которые помогут лучше организовать работу в конце года.

По словам эксперта, прежде всего важно собрать критичные задачи в одном месте. Когда все дела можно увидеть сразу, то проще понять их объем и не упустить важное, пояснила Шахова. По ее мнению, чем раньше это будет сделано, тем легче пройдет декабрь: в конце года поручений становится больше, и единое пространство с их списком заметно упростит работу.

Эксперт также рекомендовала заранее договориться с руководителями и коллегами, что считается срочным, а что можно перенести на более спокойный период. Это поможет не браться за все сразу и сохранить концентрацию, уверена Шахова.

Еще один подход — планировать работу короткими отрезками, считает эксперт. По ее словам, если нагрузка растет, лучше детально не расписывать дела на весь месяц. В декабре часто появляются дополнительные поручения и просьбы, поэтому удобнее ориентироваться на недельные циклы, считает Шахова. А месячный план пусть включает только одно-два главных дела — например, годовой отчет, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян планирует освоить навыки работы с ИИ в ближайшие два года.