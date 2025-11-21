На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Почти половина россиян планирует освоить навыки работы с ИИ в ближайшие два года

Rambler&Co: 14% россиян планируют внедрить ИИ в работу в течение года
true
true
true
close
Unsplash

34% жителей России регулярно используют технологии ИИ в профессиональной деятельности, еще 14% планируют внедрить их в работу в течение ближайшего года. Такие данные приводятся в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и «Школы 21», подготовленном к конференции AI Journey.

По информации авторов исследования, нейросети наиболее активно применяют специалисты цифровых профессий — маркетологи, веб-разработчики, аналитики данных, UX/UI-дизайнеры и другие. В этих сферах ИИ ускоряет подготовку текстов, анализ данных, генерацию визуального контента и помогает решать типовые задачи.

В ближайшие годы, отмечается в исследовании, распространение ИИ ожидается и в других областях — от сельского хозяйства и медицины до промышленности и административной работы.

Также сообщается, что в 2024 году применение ИИ выросло в 50% компаний крупного и среднего бизнеса на 20-50%. В 10% организаций рост составил 50-100%, а в 40% — более чем в два раза.

Отмечается, что сейчас 67% российских компаний используют ИИ для автоматизации рутинных процессов, 60% — в маркетинге, и еще 40% — для анализа и прогнозирования показателей.

Глава «Школы 21» Александр Федяков отметил, что доступность ИИ-инструментов способствует их распространению.

«Наши данные показывают, что нейросети сейчас доступны практически каждому благодаря низкому порогу входа. Многие россияне пробуют разные ИИ-сервисы, чтобы лучше разбираться в потоке данных и упрощать рутинные задачи. По мере того, как специалисты изучают такие сценарии, у них появляется более осознанное понимание роли технологий, и в этот момент ИИ превращается в реальный ресурс для роста эффективности», — считает он.

Согласно опросу, наибольший интерес при обучении с использованием ИИ вызывают виртуальные симуляции и тренажеры — их выбрали 33% участников. Онлайн-курсы отметили 18% респондентов, еще по 13% заинтересованы в персонализированном менторинге на основе ИИ, а также вебинарах и семинарах с демонстрацией технологий.

Для 23% опрошенных важной возможностью является детальный анализ прогресса с рекомендациями на каждом этапе обучения.

Почти 44% респондентов планируют в ближайшие 1-2 года освоить навыки, связанные с ИИ: основы машинного обучения и анализа данных, применение ИИ для автоматизации бизнес-процессов, работу с чат-ботами и голосовыми ассистентами. Отдельные участники также указали интерес к изучению этических и правовых аспектов технологий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами