«Рискованная история»: в России назвали последствия запрета вейпов

Спрос на вейпы в России не исчезнет из-за запрета на их продажу. После его введения вырастет нелегальный сегмент продажи вейпов, сделанных кустарным способом, а значит, и число отравлений людей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

«Региональные запреты вейпов — рискованная история. Легальное предложение исчезает за один день, но спрос никуда не девается. Практика некоторых стран, где действует аналогичный запрет, это показала идеально: нелегальный рынок вырос кратно, а вместе с ним — опасные, кустарные жидкости, рост отравлений и вовлечение подростков в «химию» похуже никотина. Россия будет сталкиваться с тем же, если регионы начнут точечно закрывать продажу вейпов. Подростки и молодежь не прекратят покупать — они уйдут к Telegram-поставщикам, подпольным точкам и торговцам, которые продают сразу все: от никотина до более опасных веществ», — отметил Гаврищев.

По его словам, поэтому резкие региональные запреты, действительно, могут подогреть и наркорынок: там, где появляется готовый канал нелегальной дистрибуции, туда неизбежно приходит не только никотин.

По словам адвоката, мировая тенденция сегодня — не запретами давить, а регулированием: ограничение вкусов, возрастные барьеры, строгий контроль состава, лицензирование и высокие штрафы. Гаврищев считает, что запреты эффективны только тогда, когда у государства есть ресурс полностью выжечь подпольный рынок.

«Это не про Россию: у нас огромная территория, сильная логистика и высокий уровень готовности бизнеса обходить ограничения. Поэтому для нас вредны крайние решения — тотальные блокировки, внезапные локальные запреты, резкие обвалы легальной торговли. Полезны — строгая маркировка, лицензии, единые правила производства жидкостей, жесткие требования к качеству и ответственность за продажу несовершеннолетним», — предупредил адвокат.

Он уверен, что баланс между государством, бизнесом и потребителем возможен только при одном условии: государство не должно жить иллюзией, что спрос можно отменить. Лицензирование — разумная мера, подчеркнул Гаврищев. Он добавил, что региональные запреты — опасный перегиб. По словам эксперта, бизнесу нужны четкие и единые федеральные правила, а потребителю — доступ к безопасному, контролируемому продукту, иначе рынок уйдет в подполье, и государство потеряет и контроль, и налоги, и здоровье населения.

Правительство подготовило поправки, которые позволят регионам с сентября 2026 года вводить запрет на продажу вейпов и никотиновых жидкостей. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года власти субъектов РФ смогут на уровне регионального закона устанавливать на своей территории запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. О введении таких ограничений регион обязан будет уведомить Росалкотабакконтроль. Ведомство, в свою очередь, разместит на своем сайте перечень субъектов, где реализация электронных сигарет запрещена. Торговые точки, которые нарушат региональный запрет, могут лишиться лицензии на продажу табачной продукции.

Ранее в ЛДПР потребовали полного запрета вейпов в России.