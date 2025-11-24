Сбер не ожидает «пузыря» на рынке ИИ в России

В Сбере заявили об отсутствии угрозы «перегрева» инвестиций в ИИ в РФ

Инвестиции Сбербанка в инфраструктуру ИИ не являются чрезмерными, компания не видит риска перегрева на рынке искусственного интеллекта в России. Об этом в интервью Reuters заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что, согласно оценкам ряда экономистов, глобальный рынок ИИ может столкнуться с «пузырем» из-за избыточного финансирования, аналогичным тому, что происходило с интернет-компаниями в начале 2000-х годов.

«Мы считаем, что избыточные инвестиции в инфраструктуру ИИ, действительно, могут не оправдаться с учетом быстрого развития технологий. По нашему мнению, осуществляя эти инвестиции, необходимо понимать, как будут развиваться эти технологии на горизонте 3-5 лет», — добавил Ведяхин.

При этом топ-менеджер Сбера подчеркнул, что в России подобных рисков сейчас нет.

«Мы не видим опасности образования такого «пузыря» в России, поскольку наши инвестиции не являются чрезмерными. Наоборот, мы стараемся компенсировать недостаток инвестиций в инфраструктуру инвестициями в человеческий капитал, развитие компетенций и технологий», — отметил Ведяхин.

По его оценке, такой подход позволит отечественным компаниям «двигаться в ритме лидеров рынка США и Китая» без угрозы перегрева.