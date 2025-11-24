В Сбере назвали рост энергопотребления финтеха вызовом для отрасли

Сбер выбрал стратегию «зеленой» цифровизации, предполагающую наращивание вычислительных мощностей за счет энергоэффективных инноваций. Об этом в интервью Reuters сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, электроэнергетика становится ключевым фактором развития искусственного интеллекта, и в среднесрочной перспективе финтех-отрасль столкнется с существенным ростом энергопотребления. Одним из определяющих вопросов для национальных LLM-моделей руководство Сбера считает строительство и энергоснабжение центров обработки данных.

Ведяхин отметил, что современные языковые модели значительно уступают человеческому мозгу по уровню эффективности.

«Мы часто сравниваем LLM с мозгом, где около 100 трлн синаптических связей, но пока даже самая большая языковая модель не дотягивает и до десятой части нашего мозга. При этом нейросети требуются какие-то бесконечные гигаватты для обучения, а наш мозг потребляет порядка 20 ватт», — сказал он.

По словам топ-менеджера Сбера, технологии будут развиваться в направлении упрощения и удешевления, позволяя достигать того же уровня качества при меньших затратах энергии и вычислительных ресурсов.

Ведяхин также подчеркнул, что ИИ в целом будет увеличивать совокупный спрос на электроэнергию, однако стоимость развития отдельных моделей со временем будет снижаться.

Говоря о состоянии энергетики, Ведяхин указал, что России в ближайшие 16 лет предстоит масштабная модернизация отрасли стоимостью порядка 45 трлн руб.

«Сегодня требуется порядка 40 трлн для генерации и 5 трлн — в транспортировку энергии. Такой масштаб инвестиций — основной вызов как для отрасли, так и для нас, как для одного из крупнейших кредиторов и разработчиков ИИ-технологий», — отметил он.

Сбер, по словам Ведяхина, рассматривает различные долгосрочные сценарии обеспечения собственных потребностей в электроэнергии — от партнерств с энергокомпаниями до строительства собственной генерации. Наличие собственных генерирующих объектов, отметил он, может быть целесообразным для энергоснабжения ЦОДов.

«Если строительство или приобретение готового объекта генерации в какой-то момент развития станет выгоднее, чем подключение к сетям, Сбер рассмотрит и такой вариант», — сообщил Ведяхин.