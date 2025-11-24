Минфин РФ опасается, что бухгалтеры исчезнут из‑за ИИ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал «Газете.Ru», что попросил Минфин РФ на федеральном уровне установить в стране День бухгалтера 21 ноября. По словам депутата, в ведомстве эту идею поддержали, однако выразили опасения относительно будущего профессии, предположив, что живых бухгалтеров может заменить ИИ.

«По мнению Минфина России, установление профессионального праздника специалистов в области бухгалтерского учета будет способствовать повышению престижа бухгалтерской профессии, ее привлекательности для молодежи, росту профессионального уровня специалистов в области бухгалтерского учета. Однако учреждение профессионального праздника специалистов в области бухгалтерского учета предполагает решение ряда важных вопросов, по которым в настоящее время профессия не сформировала окончательного мнения. Среди этих вопросов — будущее профессии в условиях стремительного развития информационных технологий и распространения искусственного интеллекта», — говорится в письме замминистра финансов РФ Владимира Колычева в ответ на обращение Делягина.

В Минфине напомнили, что в некоторых регионах страны День бухгалтера уже отмечается, однако ведомство продолжит «совместно с профессиональным и деловым сообществами деятельность по установлению профессионального праздника специалистов в области бухгалтерского учета».

