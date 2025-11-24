Россияне рассказали, почему покупают еду «только для себя»

Более 20% опрошенных россиян покупают еду только себе для психологического комфорта

Каждый пятый опрошенный россиянин (21%) покупает продукты «только для себя» для сохранения психологического комфорта, 2% — для поддержания личных границ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «Х5 Клуба» (есть у «Газеты.Ru»).

Почти половина опрошенных россиян покупают продукты «только для себя», потому что некоторые вкусности нравятся исключительно им.

52% не выделяют специальное место для хранения таких продуктов. Только 20% используют отдельную полку в холодильнике, 7% хранят в своей комнате, а 3% используют контейнер с пометкой «личное». В то же время 14% предпочитают потреблять покупки сразу.

25% россиян балуют себя раз в неделю, 19% — два-три раза в неделю, а 12% — ежедневно. Наиболее популярными «личными» продуктами стали премиальный сыр (30%), алкоголь (27%) и выпечка (24%).

При выборе персонального продукта 78% респондентов руководствуются собственными вкусовыми предпочтениями, 35% обращают внимание на качество, и только 8% — на отсутствие необходимости делиться.

Большинство россиян (55%) совершают такие покупки спонтанно. Главными провокаторами «личных» покупок становятся необходимость эмоциональной разрядки (30%), наличие скидок (28%) и желание попробовать что-то новое (21%).

32% ощущают удовлетворение, когда едят персональные продукты, 14% — спокойствие, а 40% — не испытывают особенных чувств. При этом 61% респондентов отметили, что их личные покупки никогда не становятся предметом обсуждения в семье.

Подавляющее большинство россиян (63%) всегда делятся личными продуктами, если их об этом просят, 19% делятся по собственному желанию, и только 1% настаивает на своем праве не делиться.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

