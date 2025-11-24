Покупателей квартир предупредили о росте рисков в 2026 году

Число судебных споров, связанных с возвратом проданных квартир, вырастет на 15% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор Pro-Vision Владимир Виноградов.

«По данным Российской гильдии риелторов, в 2025 году количество судебных споров, связанных с возвратом квартир и мошенничествами, выросло примерно на 15% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в 2026 году этот показатель может увеличиться, что связано с ростом мошенничеств на рынке недвижимости, который по оценкам аналитиков, за 2023–2024 годы увеличился примерно на 20%», — отметил Виноградов.

По его словам, чтобы минимизировать риски, покупателям рекомендуется проводить комплексное расследование перед сделкой: проверять юридическую чистоту документов, репутацию продавца, наличие обременений и судебных споров. Виноградов призвал привлекать профессиональных юристов и риелторов, использовать услуги по проверке истории объекта через государственные базы данных, а также требовать у продавца подтверждающие документы и договоры, исключающие возможность мошенничества.

Перед покупкой квартиры Виноградов посоветовал требовать у продавца подтверждающие документы: свидетельство о праве собственности, справки об отсутствии обременений, судебных споров и претензий, а также договор о полном отсутствии претензий и обязательств по квартире. По мнению Виноградова, важно заключать договор купли-продажи с условием о возврате средств в случае выявленных нарушений или мошенничества. Также эксперт рекомендовал требовать подтверждение отсутствия арестов или судебных исков, а при необходимости — проводить независимую экспертизу юридической чистоты объекта через специализированные сервисы.

Ранее в «Гарда Капитал» предсказали спад продаж квартир в январе.