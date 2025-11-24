На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Покупателей квартир предупредили о росте рисков в 2026 году

Глава Pro-Vision Виноградов: риски покупки квартир вырастут на 15% в 2026 году
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Число судебных споров, связанных с возвратом проданных квартир, вырастет на 15% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор Pro-Vision Владимир Виноградов.

«По данным Российской гильдии риелторов, в 2025 году количество судебных споров, связанных с возвратом квартир и мошенничествами, выросло примерно на 15% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в 2026 году этот показатель может увеличиться, что связано с ростом мошенничеств на рынке недвижимости, который по оценкам аналитиков, за 2023–2024 годы увеличился примерно на 20%», — отметил Виноградов.

По его словам, чтобы минимизировать риски, покупателям рекомендуется проводить комплексное расследование перед сделкой: проверять юридическую чистоту документов, репутацию продавца, наличие обременений и судебных споров. Виноградов призвал привлекать профессиональных юристов и риелторов, использовать услуги по проверке истории объекта через государственные базы данных, а также требовать у продавца подтверждающие документы и договоры, исключающие возможность мошенничества.

Перед покупкой квартиры Виноградов посоветовал требовать у продавца подтверждающие документы: свидетельство о праве собственности, справки об отсутствии обременений, судебных споров и претензий, а также договор о полном отсутствии претензий и обязательств по квартире. По мнению Виноградова, важно заключать договор купли-продажи с условием о возврате средств в случае выявленных нарушений или мошенничества. Также эксперт рекомендовал требовать подтверждение отсутствия арестов или судебных исков, а при необходимости — проводить независимую экспертизу юридической чистоты объекта через специализированные сервисы.

Ранее в «Гарда Капитал» предсказали спад продаж квартир в январе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами