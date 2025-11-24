Россиян предупредили, что банковские комиссии могут вырасти

Российские банки могут повысить комиссии из-за требований ФСБ, сказала «Газете.Ru» магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

ФСБ потребовала от российских банков до 2027 года внедрить системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) для хранения пользовательского трафика в их цифровых сервисах — переписки, голосовых сообщений, видео и иного контента, передаваемого через приложения и сайты кредитных организаций.

«Фактически для клиентов банков эта инициатива не несет серьезных угроз, во-первых, можно просто отказаться от текстовых сообщений в приложениях банков, во-вторых, полученная ФСБ информация не относится к банковской тайне. Однако банки будут обязаны внедрить СОРМ в свои системы, а также обеспечить хранение данных на сервере в течение трех лет. Следовательно, все расходы, связанные с обеспечение соблюдения нормативных требований, лягут на потребителей финансовых услуг, то есть можно ожидать роста комиссионных платежей за обслуживание счетов, интернет-банкинга и других услуг», — отметила Валишвили.

По ее словам, инициатива ФСБ связана с тем, что банки становятся организаторами распространения информации (ОРИ). При этом факт наличия интернет-банка еще не превращает банк в ОРИ, все зависит от функциональных возможностей, решение о присвоении статуса ОРИ принимает Роскомнадзор, подчеркнула Валишвили. Она добавила, что Росфинмониторинг (финансовая разведка) уже сейчас имеет доступ к сведениям о платежных операциях клиентов банков, а не просто о текстовых сообщениях.

В ФСБ считают, что банки подпадают под статус ОРИ, так как их клиенты могут обмениваться сообщениями в личных кабинетах и мобильных приложениях. В реестр ОРИ сейчас входят почти 400 участников — соцсети, мессенджеры, почтовые сервисы, форумы и другие площадки. С 2019 года в списке значится «Сбербанк Онлайн», а с 2020 года — ресурс «Т-Банка».

Ранее сообщалось, что у ФСБ появятся полномочия на регистрацию шпионских устройств и программ.