В Госдуме предложили уравнять санитарные нормы для общепита и супермаркетов

Депутат Алтухов: нужно уравнять санитарные нормы для общепита и супермаркетов
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Требования, предъявляемые к классическим заведениям общепита, действительно более строгие, чем к торговым сетям, продающим готовую еду. Это создает неравные конкурентные условия, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Он предложил уравнять санитарные нормы для общепита и супермаркетов, продающих готовую еду.

«Рестораны и кафе обязаны соблюдать комплексные СанПиН, которые регламентируют планировку помещений, исключающую встречные потоки сырья и готовой продукции, организацию отдельной приточно-вытяжной вентиляции, производственный контроль по принципам ХАССП, строгие правила товарного соседства и маркировки инвентаря. В торговых залах магазинов с ограниченной площадью такие требования зачастую не выполняются. В конечном счете для потребителей готовая еда из торговых сетей содержит больше рисков, чем из заведений общественного питания», — отметил Алтухов.

По его словам, для выравнивания конкурентной среды логичным решением было бы распространение на торговые сети, которые организуют зоны для потребления пищи на месте, части общих требований и нормативов, действующих для общепита.

«Возможно, законодательно закрепить критерии, при которых точка продажи готовой еды приравнивается к предприятию общественного питания. Таким критерием могло бы стать наличие в торговом зале специально оборудованных мест для потребления пищи (столиков, стоек). Для таких точек в полном объеме должны начать действовать соответствующие санитарно-гигиенические и инфраструктурные нормы», — предложил Алтухов.

По его словам, если же заведение работает только «на вынос», ужесточать правила не требуется. Для минимизации ущерба бизнесу также разумно было бы ввести новые правила поэтапно: новые правила должны применяться в первую очередь к новым открывающимся точкам, а для существующих установить четкий и реалистичный график выполнения требований, заключил парламентарий.

Ранее рестораторы обратились в Госдуму по поводу продажи магазинами дешевой готовой еды.

