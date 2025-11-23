Юрист объяснил, чем опасны сделки с ранее подаренными квартирами

Покупка квартиры, которая ранее доставалась одному из владельцев по дарственной, может скрывать дополнительные риски. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший партнер и генеральный директор фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

По словам юриста, такие объекты формально не запрещены к продаже, однако сделки с ними считаются более уязвимыми. Он отметил, что договор дарения легче оспорить, чем куплю-продажу: он безвозмездный, чаще заключается между родственниками и нередко становится поводом для конфликтов между членами семьи или наследниками.

Если суд признает дарение недействительным, последствия затронут и последующих владельцев. В этом случае право собственности может быть отменено, а квартира возвращена дарителю или включена в конкурсную массу при банкротстве, даже если покупатель действовал добросовестно.

Терехин напомнил, что такие сделки нередко оспариваются по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, включая нормы о возможной отмене дарения и недействительности сделок. На практике подобные споры возникают, когда родственники заявляют, что даритель не осознавал свои действия, был недееспособен или использовал дарение для сокрытия имущества от кредиторов. Иногда речь идет о мнимых или притворных сделках.

Отдельная группа рисков связана с банкротством дарителя: финансовый управляющий вправе оспорить безвозмездные сделки, совершенные за один–три года до признания человека несостоятельным, поскольку они могут ущемлять интересы кредиторов.

Чтобы минимизировать возможные проблемы, эксперт посоветовал тщательно изучать историю жилья: обстоятельства оформления дарения, наличие споров в семье, долгов, признаков банкротства, а также состояние здоровья и дееспособность дарителя на момент сделки. Особое внимание, по словам юриста, следует уделять свежим договорам дарения, так как именно в первые годы риск судебных разбирательств наиболее высок.

