Российские банки поддержат кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ на финрынке

Кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ на финрынке поддержали 11 банков
На международной конференции AI Journey подписаны меморандумы о намерении содействовать использованию кодекса этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке, к нему присоединились 11 банков: Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Московская биржа, ВСК, Дом.РФ, МКБ, ВЭБ.РФ и Капитал Лайф Страхование, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Уточняется, что кодекс подготовлен Банком России по итогам консультаций с отраслевым клубом «ИИ в финансовой отрасли», созданным Альянсом в сфере ИИ и Ассоциацией ФинТех. В профессиональном сообществе уверены, что документ поможет сформировать доверие, прозрачность и ответственность при создании и использовании ИИ в финансах.

При участии Банка России будет создана рабочая группа по этике в сфере ИИ на финансовом рынке, она займется сбором и анализом кейсов ответственного использования ИИ. Ее участники выпустят практическое приложение к кодексу — кейсбук лучших практик, примеров и подходов этичного внедрения ИИ в финансовой сфере.

«Кодекс стал первым шагом к формированию зрелой культуры ответственного применения ИИ в финансовом секторе. Подписание меморандумов показывает готовность рынка не просто декларировать ценности, а работать над их практическим воплощением. Чем больше компаний будут следовать единым принципам и делиться опытом, тем быстрее мы создадим пространство доверия и повысим устойчивость и технологичность всей экосистемы», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Замглавы Банка России Зульфия Кахруманова добавила, что регулятор приветствует намерение участников рынка содействовать применению кодекса этики и участвовать в подготовке лучших практик. По ее мнению, сборник даст возможность увидеть, как финансовые организации заботятся об ответственном внедрении ИИ и покажет эффективные методы реализации рекомендаций кодекса.

