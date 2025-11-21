На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На AI Journey стартовал научный день конференции

Чернышенко: Россия выступает за совместную работу ученых в сфере ИИ
Сбер

Россия выступает за совместную работу ученых в сфере ИИ из разных стран, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, открывая научный день международной конференции AI Journey.

«Наш президент Владимир Путин придает огромное внимание и значение искусственному интеллекту. Мы благодарны за то, что наследием каждого такого события становятся важные решения и поручения, которые позволяют нам последовательно двигаться вперед», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что международный форсат в сфере ИИ, организованный по инициативе Сбера в этом году, объединил ученых из 36 стран.

«В этом году мы расширили площадку конференции. У нас новое направление Deep Dive, где мы больше рассказываем про технологии, про работы ученых, исследователей. Этот год без преувеличений можно называть годом и в науке, и для науки, потому что в этом году повялись первые работы, которые полностью сделаны искусственным интеллектом», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

