На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Кыргызстана запустил обеспеченный физическим золотом цифровой токен

Кыргызстан запустил первую эмиссию стейблкоина USDKG
true
true
true
close
Администрация Президента Кыргызской Республики

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в церемонии запуска первой эмиссии национального стейблкоина USDKG, сообщается на официальном сайте президента.

Стейблкоин USDKG представляет собой цифровой токен, обеспеченный физическим золотом и привязанный к доллару США.

Всего в обращение в сети Tron было запущено 50 млн токенов. Каждый токен эквивалентен одному доллару США.

Как отмечается на сайте президента Кыргызстана, запуск токена откроет новые возможности для укрепления позиции страны в глобальной финансовой экосистеме.

«Токен формирует основу для развития инфраструктуры Web3-экосистемы децентрализованных сервисов, обеспечивающих взаимодействие государства и частного сектора через блокчейн-решения», — говорится в сообщении.

Также на официальном сайте президента Кыргызстана отмечается, что внедрение обеспеченного реальными активами стейблокина укрепит доверие к финансовым инновациям.
Эмиссию USDKG осуществляет компания со 100% государственным участием ОАО «Эмитент Виртуальных Активов».

В официальном запуске стейблкоина также приняли участие министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев и председатель правления ОАО «Эмитент Виртуальных Активов» Бийболот Мамытов.

В официальном запуске стейблкоина также приняли участие министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев и председатель правления ОАО «Эмитент Виртуальных Активов» Бийболот Мамытов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами