Президент Кыргызстана запустил обеспеченный физическим золотом цифровой токен

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в церемонии запуска первой эмиссии национального стейблкоина USDKG, сообщается на официальном сайте президента.

Стейблкоин USDKG представляет собой цифровой токен, обеспеченный физическим золотом и привязанный к доллару США.

Всего в обращение в сети Tron было запущено 50 млн токенов. Каждый токен эквивалентен одному доллару США.

Как отмечается на сайте президента Кыргызстана, запуск токена откроет новые возможности для укрепления позиции страны в глобальной финансовой экосистеме.

«Токен формирует основу для развития инфраструктуры Web3-экосистемы децентрализованных сервисов, обеспечивающих взаимодействие государства и частного сектора через блокчейн-решения», — говорится в сообщении.

Также на официальном сайте президента Кыргызстана отмечается, что внедрение обеспеченного реальными активами стейблокина укрепит доверие к финансовым инновациям.

Эмиссию USDKG осуществляет компания со 100% государственным участием ОАО «Эмитент Виртуальных Активов».

В официальном запуске стейблкоина также приняли участие министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев и председатель правления ОАО «Эмитент Виртуальных Активов» Бийболот Мамытов.

