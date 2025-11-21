В Сбере назвали точность одной из ключевых характеристик работы ИИ-моделей

Точность является одной из ключевых характеристик работы ИИ-модели и ИИ-агента, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, точность 50% достигается легко.

«Любой студент-инженер может написать ИИ-агента примерно за час. Этот агент с большой долей вероятности достигает 50% точности. Чтобы достичь точности 70%, нужно уже неделю поработать. 80% — две недели, даже больше», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что точность человека составляет около 85%.

«Достигнуть точности человека 85%+, это минимум месяц работы с простым агентом. А выйти на 90%+ – это несколько месяцев и не факт, что получится», — сказал он.