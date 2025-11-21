На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере назвали точность одной из ключевых характеристик работы ИИ-моделей

Ведяхин: любой студент-инженер может написать ИИ-агента за час
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Точность является одной из ключевых характеристик работы ИИ-модели и ИИ-агента, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, точность 50% достигается легко.

«Любой студент-инженер может написать ИИ-агента примерно за час. Этот агент с большой долей вероятности достигает 50% точности. Чтобы достичь точности 70%, нужно уже неделю поработать. 80% — две недели, даже больше», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что точность человека составляет около 85%.

«Достигнуть точности человека 85%+, это минимум месяц работы с простым агентом. А выйти на 90%+ – это несколько месяцев и не факт, что получится», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами