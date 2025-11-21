На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава «АвтоВАЗа» заявил, что сдерживание цен на Lada становится невозможным

Стоимость Lada будет индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости автомобилей. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что в последний раз цена на продукцию «АвтоВАЗа» поднималась в январе на 2%. Соколов подчеркнул, что это в несколько раз ниже уровня официальной инфляции.

По его словам, на фоне роста импорта, а также «агрессивного демпинга со стороны стоков Китая» «так долго сдерживать рост невозможно».

Соколов добавил, что «повышение НДС автоматически увеличивает затраты минимум на 2%».

13 ноября аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в октябре выросла на 8% и составила рекордные 3,43 млн руб.

Исторического максимума также достигла средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом. По итогам октября она достигла 1,23 млн руб., что на 2,5% больше, чем в сентябре и на 3% выше уровня октября прошлого года.

Ранее сообщалось, что китайские автокомпании вывели из России 1 трлн руб.

