В России не исключили доллар по 100 рублей зимой

Курс доллара может подняться до 100 рублей этой зимой в случае ослабления западных санкций против России, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
»Такая вероятность роста курса доллара до трехзначных значений есть. Гипотетически доллар может стоить 100 рублей этой зимой в случае демонтажа западных санкций и нормализации ситуации с расчетами. В таком случае может произойти всплеск спроса на импорт и на иностранную валюту в России. Правда, и отечественный экспорт должен будет вырасти, что в значительной мере нивелирует девальвационный эффект от роста импорта. Резкое обострение в геополитике также способно подбросить доллар к трехзначному уровню», — отметил Бахтин.
По данным Investing.com, 7 ноября доллар на внебиржевом рынке стоил 80,9–81,7 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 16–17 рублей, или на около 17%. За последний месяц курс доллара практически не изменился (изменение составило менее 1%).
