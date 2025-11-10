В России не исключили доллар по 100 рублей зимой

Курс доллара может подняться до 100 рублей этой зимой в случае ослабления западных санкций против России, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

»⁠Такая вероятность роста курса доллара до трехзначных значений есть. Гипотетически доллар может стоить 100 рублей этой зимой в случае демонтажа западных санкций и нормализации ситуации с расчетами. В таком случае может произойти всплеск спроса на импорт и на иностранную валюту в России. Правда, и отечественный экспорт должен будет вырасти, что в значительной мере нивелирует девальвационный эффект от роста импорта. Резкое обострение в геополитике также способно подбросить доллар к трехзначному уровню», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 7 ноября доллар на внебиржевом рынке стоил 80,9–81,7 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 16–17 рублей, или на около 17%. За последний месяц курс доллара практически не изменился (изменение составило менее 1%).

