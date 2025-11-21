Расходы на российскую культуру резко вырастут

Сенатор Мурог: расходы на российскую культуру вырастут на 35% в 2026 году

В 2026 году расходы бюджета на развитие культурной сферы, включая поддержку музеев, театров, библиотек и креативных пространства, составят 279,7 млрд рублей, что примерно на 35% больше показателей 2025 года. Об этом «Газете.Ru» заявил cенатор Игорь Мурог.

В 2025 году на развитие культуры из федерального бюджета выделят 206,7 млрд рублей.

«Закон о федеральном бюджете России на 2026–2028 годы предусматривает значительные инвестиции в развитие культурной сферы, включая поддержку музеев, театров, библиотек и креативных пространств. В 2026 году на эти цели выделяется 279,7 млрд рублей с последующим увеличением до 310,1 млрд к 2028 году, что отражает рост финансирования. В смету включена индексация заработных плат и коммунальных расходов для учреждений культуры, а также ассигнования на реализацию проектов и мероприятий, что подчеркивает важность сохранения и развития культурной инфраструктуры», — отметил Мурог.

Он добавил, что при этом общий объем расходов на культуру и кинематографию, скорее всего, в итоге может превысить указанные суммы.

По словам Мурога, средства направят на обеспечение функционирования и расширение возможностей учреждений культуры, поддержку крупных культурных инициатив и грантовое финансирование творческих проектов. Такой подход демонстрирует государственный приоритет в развитии культурного пространства и креативных индустрий, открывая новые возможности для граждан в сфере образования и творчества, подчеркнул Мурог.

«Если говорить о региональных кейсах, то на примере Рязанской области можно сказать, что основные направления финансирования культуры на 2026–2028 годы включают поддержку действующих культурных учреждений, проведение капитальных ремонтов и реализацию национальных проектов. В условиях ограниченного бюджета предпочтение отдается обновлению и реконструкции имеющихся объектов вместо возведения новых зданий», — сказал сенатор.

По его мнению, каждое крупное культурное строительство должно быть экономически оправданным и обещать социальный и финансовый эффект.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.