На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Расходы на российскую культуру резко вырастут

Сенатор Мурог: расходы на российскую культуру вырастут на 35% в 2026 году
true
true
true
close
Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году расходы бюджета на развитие культурной сферы, включая поддержку музеев, театров, библиотек и креативных пространства, составят 279,7 млрд рублей, что примерно на 35% больше показателей 2025 года. Об этом «Газете.Ru» заявил cенатор Игорь Мурог.

В 2025 году на развитие культуры из федерального бюджета выделят 206,7 млрд рублей.

«Закон о федеральном бюджете России на 2026–2028 годы предусматривает значительные инвестиции в развитие культурной сферы, включая поддержку музеев, театров, библиотек и креативных пространств. В 2026 году на эти цели выделяется 279,7 млрд рублей с последующим увеличением до 310,1 млрд к 2028 году, что отражает рост финансирования. В смету включена индексация заработных плат и коммунальных расходов для учреждений культуры, а также ассигнования на реализацию проектов и мероприятий, что подчеркивает важность сохранения и развития культурной инфраструктуры», — отметил Мурог.

Он добавил, что при этом общий объем расходов на культуру и кинематографию, скорее всего, в итоге может превысить указанные суммы.

По словам Мурога, средства направят на обеспечение функционирования и расширение возможностей учреждений культуры, поддержку крупных культурных инициатив и грантовое финансирование творческих проектов. Такой подход демонстрирует государственный приоритет в развитии культурного пространства и креативных индустрий, открывая новые возможности для граждан в сфере образования и творчества, подчеркнул Мурог.

«Если говорить о региональных кейсах, то на примере Рязанской области можно сказать, что основные направления финансирования культуры на 2026–2028 годы включают поддержку действующих культурных учреждений, проведение капитальных ремонтов и реализацию национальных проектов. В условиях ограниченного бюджета предпочтение отдается обновлению и реконструкции имеющихся объектов вместо возведения новых зданий», — сказал сенатор.

По его мнению, каждое крупное культурное строительство должно быть экономически оправданным и обещать социальный и финансовый эффект.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами