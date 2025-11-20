Сбер открыл доступ к серии своих передовых AI-разработок

Белевцев: за год число пользователей GigaChat выросло почти в 10 раз

Сбер объявил об открытии весов двух новый флагманских MoE-моделей в линейке GigaChat — Ultra-Preview и Lightning — созданных с нуля для русскоязычных задач, а также новое поколение открытых моделей GigaAM-v3 для распознавания речи с пунктуацией и нормализацией. Заявление прозвучало на полях международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Отмечается, что также пользователям стали доступны все модели генерации изображений и видео новой линейки Kandinsky 5.0 — Video Pro, Video Lite и Image Lite. В эти нейросети внедрен российский культурный код, поэтому они нативно понимают промпты на русском языке, умеют писать кириллический текст на изображениях и видео.

Кроме того, Сбер открыл доступ к модели для сжатия визуальных данных K-VAE 1.0.

GigaChat Ultra Preview и GigaChat Lightning представляют принципиально новое семейство нейросетевых моделей GigaChat 3.0, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

По его словам, GigaChat Ultra Preview — самая большая модель из тех, что обучал Сбер. Белевцев также подчеркнул, что в мире крайне мало моделей такого размера. Ее обучение продолжается, но это уже самая сильная нейросетевая модель для русскоязычных задач, она превосходит в том числе китайский DeepSeek.

GigaChat Lightning, как уточняется, напротив, очень маленькая и быстрая модель, ее Сбер разработал в ответ на запрос компаний, которым не по карману установить большую нейросеть. Запустить ее можно в том числе на ноутбуке.

«модель Ultra будет скоро доступна и для корпоративных клиентов, оптимизированная по стоимости владения для размещения в периметре компании», — подчеркнул Белевцев.

Он также рассказал, что сейчас идет тестирование нового голосового режима общения с GigaChat, который теперь практически неотличим от живого человека. Его главное достоинство состоит в способности перевести в голосовой формат любой контент – ссылку, документ, исследование — в подкаст.

«Наша задача в том, чтобы GigaChat стал максимально универсальным помощником, а для этого надо развиваться в самых разных практических зонах и применениях», — подчеркнул Белевцев.

Он отметил, что за год число пользователей GigaChat выросло почти в 10 раз, ежемесячно его использует почти 20 млн пользователей.

«Наша принципиальная позиция — не строить закрытую технологию. Любая компания в России может установить модели внутри своего закрытого контура и дообучить на своих чувствительных данных. Это и есть настоящий технологический суверенитет», — резюмировал Белевцев.