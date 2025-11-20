На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер и «Аэрофлот» заключили стратегическое ИИ-партнерство

Сбер и «Аэрофлот» займутся совместным развитием генеративного ИИ
AI Journey

Сбер и авиакомпания «Аэрофлот» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере технологий генеративного искусственного интеллекта. Об этом стороны объявили на международной конференции AI Journey.

Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев и первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Партнеры намерены прорабатывать сценарии для улучшения клиентского опыта и расширения возможностей пассажиров. Для этого компании планируют наладить обмен информацией о продуктах и сервисах с целью обучения и развития бизнес-решений на базе нейросети GigaChat от Сбера.

Белевцев подчеркнул, что Сбер стремится дать доступ к современным продуктам на базе генеративного ИИ не только компаниям, но и миллионам пользователей.

«Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а создавать по-настоящему удобные и эффективные решения, способные улучшить повседневную жизнь людей, стать их помощниками», — отметил он.

Белевцев добавил, что совместно с «Аэрофлотом» будут запускаться перспективные проекты, направленные на укрепление доверия клиентов к цифровым сервисам и расширение их функционала.

По словам Чиханчина, «Аэрофлот» уже давно выделяется высокой степенью цифровизации. Он уточнил, что авиакомпания системно отслеживает IT-тренды и внедряет передовые технологии одними из первых в российской транспортной отрасли.

«В современном мире нейросети уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Сотрудничество со Сбером в этом направлении позволит эффективно задействовать огромный потенциал искусственного интеллекта и использовать его возможности во благо наших пассажиров», — отметил он.

По мнению Чиханчина, уже в ближайшее время партнеры смогут создать полезные и актуальные ИИ-решения для планирования путешествий.

