Сбер запустил агентный режим в GigaCode для разработчиков

Новый режим в GigaCode автоматизирует сборку и тесты
true
true
true
close
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

В ассистенте разработчика GigaCode появился агентный режим. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках AI Journey.

Режим стал доступен бесплатно всем авторизованным пользователям платформы GitVerse. Он уточнил, что в отличие от закрытых B2B-решений на российском рынке, новый функционал интегрируется в популярные IDE — семейство JetBrains и GigaIDE, что позволяет протестировать инструмент без дополнительных барьеров.

«Запуск агентного режима на базе GigaCode – это шаг к упрощению процессов разработки и повышению эффективности команд. Ранее пользователям приходилось вручную прикреплять файлы в чат для анализа, теперь ИИ-агент самостоятельно находит, открывает необходимые и при необходимости создает файлы, полностью понимая контекст проекта», — сказал Белевцев.

Отмечается, что агентный режим превращает GigaCode из помощника в активного цифрового разработчика. Достаточно сформулировать задачу текстом — агент найдет нужные файлы, внесет изменения, запустит тесты, соберет проект или оформит коммит в Git.

По словам Белевцева, решение кардинально отличается от аналогов, использующих open-source модели и плагины.

«В отличие от большинства решений на рынке, опирающихся на адаптацию open-source моделей и плагинов и не позволяющих получать аналитику и оценку эффектов «из коробки», наш агентный режим – это полностью собственная разработка Сбера, созданная с нуля на нашей инфраструктуре. Такой подход гарантирует отличную масштабируемость, глубокую интеграцию с метрическими сервисами и высокую надежность, что особенно важно для крупных проектов и команд», — добавил он.

Решение реализовано с глубокой интеграцией в среды JetBrains — одну из самых востребованных платформ для создания ПО в России. Сбер стал первым, кто представил SWE-агента (агент-разработчик) — в июне 2025 года в GigaStudio. Теперь система поддерживает и субагентов.

Кроме того, обновленная версия GigaCode 3.0 получила новую модель автодополнения — GigaCode Inline 4.0 13B-A3B. Она построена на архитектуре MoE («смесь экспертов»), где нагрузка распределяется между специализированными модулями. Модель предлагает фрагменты кода для Python, Java, JavaScript и других языков.

