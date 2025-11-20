На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер представил обновленную среду разработки GigaIDE Community Edition

Новая версия GigaIDE представлена на AI Journey
true
true
true
close
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Сбер анонсировал выпуск новой версии интегрированной среды разработки GigaIDE Community Edition, ориентированной на разработчиков Java и Kotlin. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев на международной конференции AI Journey.

В обновленной версии полноценно интегрирована мультиагентная система на базе GigaCode и предиктивных моделей. Также запущен собственный маркетплейс плагинов, каждый из которых прошел проверку на уязвимости. Среда разработки доступна бесплатно всем пользователям через ИИ-платформу GitVerse.

«Мы превратили GigaIDE Community Edition в полноценную экосистему для ускорения разработки корпоративного уровня, доступную каждому разработчику бесплатно. Мультиагентная система на базе GigaCode – это не просто помощник, а стратегический инструмент, который автоматизирует рутинные операции и позволяет командам сосредоточиться на бизнес-логике», — сказал Белевцев.

Он отметил, что ни одно зарубежное решение не предлагает аналогичного уровня специализации для Java и Kotlin, особенно в условиях импортозамещения.

«Запуск собственного маркетплейса с проверенными плагинами закрывает последнюю зависимость от иностранных источников и гарантирует безопасность обновлений», — добавил он.

Мультиагентная система выполняет рутинные задачи в автоматическом, пакетном или инлайн-режиме: документирование кода, управление логированием и транзакционностью, генерацию модульных тестов, синхронизацию ручных и автотестов, модульную компоновку. Агенты работают на основе GigaCode и предиктивных моделей, разработанных Сбером с нуля. Они анализируют проект целиком и предлагают точечные изменения в процессе написания кода или вносят правки автономно.

Маркетплейс GigaIDE встроен в среду разработки. Это обеспечивает безопасное обновление плагинов. При необходимости пользователи могут подключать альтернативные источники через VPN.

