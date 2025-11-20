На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа значимость миссии для бизнеса

Эксперт Сикорская заявила, что без миссии бизнес может потеряться
Shutterstock

Отсутствие четко сформулированной миссии становится ошибкой бизнеса, из-за которой он может потерять конкурентоспособность. В эпоху быстрых рыночных изменений и растущих ожиданий потребителей наличие высшей цели способствует развитию бизнеса. Об этом «Известиям» рассказала креативный директор и CEO женского бизнес-клуба «Скрепка» Мария Сикорская.

«Аудитория устала от пустого успешного успеха и ищет подлинность. К 2026 году люди станут еще более разборчивы: они хотят не просто продукт, а историю, которая перекликается с их ценностями. Без миссии бизнес рискует потеряться даже с большими вложениями в маркетинг», — объяснила эксперт.

Она назвала миссию компасом, который направляет компанию через экономические бури. Сикорская отметила, что, согласно исследованиям, у организаций с четко сформулированной целью уровень удержания сотрудников на 49%, а инноваций больше на 30%. По словам эксперта, погоня за трендами без глубинного понимания опасна.

«Нельзя брать культурный код ради моды — люди чувствуют навязанное. Успех, скопированный извне, уже всем надоел», — отметила Сикорская.

По ее словам, действия компании в соответствии с миссией исключает необходимость агрессивных продаж, создавая основу для добровольного продвижения бренда среди покупателей в социальных сетях.

Ранее россиянам рассказали, как не потерять работу из-за ИИ.

