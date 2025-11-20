Названа значимость миссии для бизнеса

Эксперт Сикорская заявила, что без миссии бизнес может потеряться

Отсутствие четко сформулированной миссии становится ошибкой бизнеса, из-за которой он может потерять конкурентоспособность. В эпоху быстрых рыночных изменений и растущих ожиданий потребителей наличие высшей цели способствует развитию бизнеса. Об этом «Известиям» рассказала креативный директор и CEO женского бизнес-клуба «Скрепка» Мария Сикорская.

«Аудитория устала от пустого успешного успеха и ищет подлинность. К 2026 году люди станут еще более разборчивы: они хотят не просто продукт, а историю, которая перекликается с их ценностями. Без миссии бизнес рискует потеряться даже с большими вложениями в маркетинг», — объяснила эксперт.

Она назвала миссию компасом, который направляет компанию через экономические бури. Сикорская отметила, что, согласно исследованиям, у организаций с четко сформулированной целью уровень удержания сотрудников на 49%, а инноваций больше на 30%. По словам эксперта, погоня за трендами без глубинного понимания опасна.

«Нельзя брать культурный код ради моды — люди чувствуют навязанное. Успех, скопированный извне, уже всем надоел», — отметила Сикорская.

По ее словам, действия компании в соответствии с миссией исключает необходимость агрессивных продаж, создавая основу для добровольного продвижения бренда среди покупателей в социальных сетях.

