Сбер внедрил ИИ-ассистента GigaChat для авиакомпании «Тулпар»

Сбер внедрил в мобильное приложение «Тулпар Аэро» группы компаний «Тулпар» ИИ-ассистента для бизнеса на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat. Об этом рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин на международной конференции AI Journey.

На мероприятии он представил кастомизированную разработку, которая будет консультировать пассажиров группы компаний «Тулпар».

По его словам, генеративный искусственный интеллект открывает все больше возможностей. Он подчеркнул, что Сбер помогает корпоративным клиентам и партнерам эффективно использовать эти технологии.

«Умный ассистент на базе GigaChat в любое время суток ответит пассажирам «Тулпара» на самые частые вопросы о перевозках, багаже и услугах авиакомпании — больше не нужно ждать менеджера или искать информацию вручную на сайте. И это только начало: настоящее преимущество ИИ заключается в том, что он становится умнее и автономнее с каждым днем, превращаясь в персонального ассистента, который умеет не только отвечать на вопросы, но и предугадывать желания», — рассказал Ведяхин.

В Сбере уточнили, что новый цифровой помощник работает круглосуточно и знает ответы на основные запросы пассажиров. Он информирует о правилах перевозки животных и крупногабаритного багажа, способах оплаты перелетов, вариантах питания на борту, условиях бронирования VIP-трансфера и других дополнительных услугах, а также делится характеристиками воздушного судна. В компании утверждают, что ответ на любой вопрос теперь можно получить за 5–30 секунд.

Кроме того, Сбер планирует значительно расширить функционал нового решения. В будущем ассистент сможет подбирать оптимальные рейсы с учетом маршрута, количества пассажиров и личных предпочтений клиента. Также он начнет уведомлять пользователей об акционных предложениях, включая Empty Legs — специальные тарифы на пустые обратные рейсы.