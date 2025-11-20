На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
GigaChat помог «ФосАгро» вывести управление производством на новый уровень

На AI Journey представили импортозамещенную систему управления производством с ИИ
Unsplash

Холдинг «ФосАгро» перешел на импортозамещенную систему управления производством (MES) со встроенной нейросетью Сбера GigaChat для бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

Новое решение, которое представили на конференции AI Journey, поможет компании снизить издержки, а сотрудники смогут быстрее готовить отчеты.

В Сбере отметили, что нейросетевая модель прогнозирует качество готовой продукции и помогает контролировать соблюдение технологических регламентов.

Как рассказал руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбера Андрей Дмитриев, новый инструмент возьмет на себя рутинную работу персонала.

«За такими системами — большое будущее, а их внедрение в масштабах страны даст значительный рост производительности труда. Уверен, что в этих технологиях заинтересованы и многие другие отечественные предприятия», — сказал он.

По словам гендиректора АО «Апатит» Дениса Новикова, нейросетевая модель позволила существенно сократить время на выполнение ежедневных технологических операций.

«В конечном счете использование искусственного интеллекта в производственной системе позволяет увеличить выпуск готовой продукции. А это – потенциально дополнительные сотни тысяч тонн минеральных удобрений и еще один важный шаг к обеспечению продовольственной безопасности страны», — сказал он.

